Без прав и под наркотиками: в Запорожье задержали инструктора автошколы

РепортерUA 25 мая 2021 - 15:49

В воскресенье на улице Автострадной задержали инструктора одной из автошкол, который находился за рулем без прав и в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Патрульные остановили учебный автомобиль «Шкода Фабиа» за нарушение ПДД. Во время проверки документов инспекторы выяснили, что удостоверение водителя значится как утерянное. Кроме того, водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права управления.

Во время общения у мужчины патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения, после чего предложили пройти осмотр в медицинском учреждении. Согласно заключения врача-нарколога было установлено, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения под действием особо опасного наркотического средства.

Чтобы избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, перед прохождения медосмотра, водитель положил в служебный автомобиль 4 тыс. гривен. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

В отношении водителя составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года, управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.

Известно, что по факту дачи неправомерной выгоды должностному лицу, следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

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