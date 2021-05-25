Без прав и под наркотиками: в Запорожье задержали инструктора автошколы

В воскресенье на улице Автострадной задержали инструктора одной из автошкол, который находился за рулем без прав и в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Патрульные остановили учебный автомобиль «Шкода Фабиа» за нарушение ПДД. Во время проверки документов инспекторы выяснили, что удостоверение водителя значится как утерянное. Кроме того, водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права управления.
Во время общения у мужчины патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения, после чего предложили пройти осмотр в медицинском учреждении. Согласно заключения врача-нарколога было установлено, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения под действием особо опасного наркотического средства.
Чтобы избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, перед прохождения медосмотра, водитель положил в служебный автомобиль 4 тыс. гривен. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.
В отношении водителя составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года, управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.
Известно, что по факту дачи неправомерной выгоды должностному лицу, следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.