В Сирии проходят выборы президента. Голосование на избирательных участках началось в 07:00 и продлится до 19:00, сообщает агентство SANA в среду, 26 мая.
Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата – действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Правом голоса обладают более 18 млн граждан Сирии, включая избирателей, которые зарегистрированы за рубежом. Они могут проголосовать на 12 102 участках.
В Дамаске не исключают, что террористы могут предпринять вооруженные вылазки с целью срыва голосования. По этой причине сирийскими властями приняты дополнительные меры по обеспечению охраны избирательных участков.
Как известно, предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году. В голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. Победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей.
Согласно конституции Сирии, глава государства может переизбраться на еще один семилетний срок.
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