Льготный проезд, новый департамент и петиции: онлайн-репортаж 6-й сессии Запорожского горсовета. Фото

Сегодня, 26 мая, началась 6-я сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня 26 проектов решений, а также 64 дополнительных.
Напомним, что на сесси должны рассмотреть вопрос о создани нового департамента по вопросам эффективной работы и развития коммунальных предприятий. Новый департамент должен заниматься планированием, анализом финансовой отчетности и инвестиционным развитием коммунальных предприятий.
Кроме того, планируется рассмотреть решение о возобновлении льготного проезда для пенсионеров. Если депутаты поддержат предложение, то уже с 27 мая пенсионеры снова смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:13. Депутаты занимают места.
Регистрация. В зале 58 депутатов из 64.
11:14. Сессия открыта. Звучит гимн.
Поступило предложение принять повестку дня за основу. Голосуют. За - 57. Решение принято.
На соласительном совете было предложено исключить из основной повестки дня вопросы: № 10, № 11. Голосуют за данное предложение. За - 57. Решение принято.
11:21. Включают в повестку дня дополнительные проекты. Мэр Владимир Буряк зачитывает каждый вопрос отдельно.
12:05. Мэр говорит, что поступило письмо-обращение от Управления ЖКХ относительно исключения с повестки дня проекта решения № 18 «О согласовании инвестиционной программы обращения с бытовыми отходами ООО «Вельтум-Запорожье» на 2021 год для доработки.
Голосуют за исключение данного вопроса. За - 55. Решение принято.
12:12. Предлагается вопросы, которые касаются материальной помощи (с № 25 - № 67), включить в пакет и рассмотреть в начале заседания. Голосуют за предложение. За - 61. Принято.
12:17. Подняли вопрос принятия обращения по поводу усложнения процедуры оформления субсидий. Владимир Буряк ставит на голосование внесение обращения.
12:32. Голосуют за включение проекта обращения в повестку дня. Вопрос в повестке дня.
12:33. Секретарь горсовета Анатолия Куртев подает проект решения от имени пяти фракций - о составе постоянных депутатских комиссий, а именно о пропорциональном представительстве политсил в постоянных депутатских комиссиях. Инициативу поддержали в фракциях «ЕС», «Слуга Народа», «ОПЗЖ».
Зачитывает комиссии. Депутат Дмитрий Серый от фракции «Единение» уточняет у Анатолия Куртева, в каком статусе он зачитывает проект решения: как глава фракции «Слуга народа» или секретарь горсовета. Анатолий Куртев говорит, что как глава фракции.
Депутаты отмечают, что секретарь нарушает регламент горсовета. В регламенте говорится, что комиссии избираются на срок полномочий.
Напоминает норму о том, что полномочия секретаря горсовета могут быть прекращены досрочно. И есть порядок срочного рассмотрения вопросов - и он исчерпывающий.
12:59. Дмитрий Серый говорит, что решение о переформатировании постоянных комиссий является нарушением законодательства. Говорит, что будет обращаться в соответствующие органы.
13:01. Во время обсуждения было сообщено, что документ не прошел все необходимые процедуры, как это предусмотрено Регламентом Запорожского городского совета, Законом «О местном самоуправлении в Украине». В частности проект не прошел согласование у профильного заместителя городского головы, департаменте по вопросам правового обеспечения Запорожского городского совета, а также не был рассмотрен на комиссиях.
Мэр говорит, что очень странно, что вчера на согласительном совете в присутствии всех глав фракций не был поднят данный вопрос.
«Все мы на прошлой сессии, которая состоялась 23 апреля, согласовали, что будем работать на развите города Запорожье одной командой. А сегодня вы «исподтишка» выносите такое решение. Смелости не хватило вчера сказать? Регламентом закреплено, что председательствующий вносит на обсуждение проекты решений, объявляет их полное название... » – заявил мэр.
13:09. При обсуждении также отмечалось, что на включение в депутатских комиссий должны дать согласие все депутаты, которых это касается. Несколько депутатов сообщили, что не соглашались на их включение в другие комиссии.
Владимир Буряк поручил направить данный проект решения в Департамент правового обеспечения и ставить данный вопрос на голосование сегодня никто не будет.
Слово берет секретарь горсовета Анатолий Куртев. Напоминает мэру о договоренности, которая была неделю назад. «Мы говорили с вами, с главами фракций о списке постоянных комиссий, в который было предложено внести депутатов от вашей фракции. Ответа так и не поступило, а мы ждем».
13:24. Депутаты предлагают объявить перерыв.
13:25. Мэр объявляет перерыв.
14:42. Регистрация после перерыва. В зале 36 депутатов из 64.
Мэр Владимир Буряк говорит, что таким образом сессия не правомочна. Приглашает глав фракций через 10 минут в свой кабинет и снова объявляет перерыв.
16:22. Депутаты собирают в зале.
16:24. Регистрация. В зале зарегистрировались 58 депутатов. Сессия полномочна.
Депутат Андрей Согорин (ЕС) предлагает рассмотреть еще один проект. Владимир Буряк отмечает, что еще не закончили с прошлым проектом решения о переформатировании депутатских комиссий. Его рассматривать не будут.
Согорин продолжает рассказывать о проекте решения от пяти фракций. В нем предлагается распустить исполнительный комитет Запорожского городского совета. Этот проект также не прошел процедуру соглашения, отмечает глава горсовета. Его также не будут голосовать.
16:28. Владимир Буряк предлагает включить в повестку проект решения о внесении изменений в программу здравоохранения.
Ему сообщают, что проект уже в повестке.
Поступило предложение сделать перерыв в пленарном заседании шестой сессии горсовета, чтобы провести консультации между фракциями городского совета по проблемным вопросам.
16:33. Голосуют по процедурному вопросу. За - 61. Решение принято, в шестой сессии объявлен перерыв.
О его завершении будет сообщено дополнительно, отмечает Владимир Буряк.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.