В пленарном заседании сессии Запорожского горсовета объявлен перерыв на неопределенный срок

Вчера, 26 мая, депутаты Запорожского городского совета не смогли рассмотреть ряд важных решений, касающихся различных сфер жизнедеятельности города.
В частности предоставления материальной помощи запорожцам на лечение. На неопределенный срок перенесено рассмотрение решение о возобновлении льготного проезда для пенсионеров. Не удалось даже утвердить повестку дня сессии. Причина - по предложению пяти депутатских фракций объявлен перерыв в пленарном заседании шестой сессии городского совета на неопределенный срок. Когда заседание возобновится станет известно позже.
Как сообщал РепортерUA ранее, во время утверждения повестки дня руководитель фракции партии «Слуга народа» Анатолий Куртев, который одновременно является секретарем Запорожского городского совета, предложил включить в повестку дня вопрос об изменении состава постоянных комиссий Запорожского городского совета. Он был подписан руководителями 5 фракций Запорожского городского совета.
Вместе с тем было сообщено, что документ не прошел все необходимые процедуры, как это предусмотрено Регламентом Запорожского городского совета, Законом «О местном самоуправлении в Украине». В частности проект не прошел согласование у профильного заместителя городского головы, департаменте по вопросам правового обеспечения Запорожского городского совета, а также не был рассмотрен на комиссиях.
По итогам обсуждения городской голова Владимир Буряк отметил, что согласно закону не имеет права вынести на голосование включение этого решения в повестку дня. После этого в заседании был объявлен короткий перерыв. Однако после него конструктивную работу наладить не удалось.
Депутат городского совета Андрей Согорин от имени 5 депутатских фракций предложил включить в повестку дня решение о роспуске исполнительного комитета Запорожского городского совета. В нем было предложено прекратить полномочия действующего исполкома и предложить городскому голове внести на рассмотрение сессии новые кандидатуры в исполнительный комитет. Соответствующий проект решения также не прошел всех согласовательных процедур.
В результате Владимир Буряк заявил, что не будет выносить на голосование включение в повестку дня двух этих проектов, так как это противоречит законодательству. Они будут рассматриваться после прохождения всех процедур, в частности получения предусмотренных законодательством согласований.
Однако после этого продолжить работу сессии Запорожского городского совета не удалось. Депутаты поддержали предложение об объявлени перерыва в пленарном заседании. О дате возобновления будет сообщено позже.
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