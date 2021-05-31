В Запорожье начали работы по строительству железнодорожного путепровода. Фото

В Запорожье начались работы по строительству железнодорожного путепровода через реку Днепр, под которым будет проходить автодорога. Автотранспортная магистраль - это не только два внеклассных моста через реку Днепр. Это 9,1 км транспортного сообщения, состоящий из шести дорожных развязок и 26 искусственных сооружений.
На одном из таких сооружений на днях начались масштабные работы. Речь идет о сооружении № 18 - железнодорожный путепровод длиной 161 м, проходящей вдоль улицы Тюленина, под которым будет устроен проезд автотранспортной магистрали.
На самом деле, подготовительные работы по устройству путепровода начались еще в 2007 году. Тогда, рядом с существующей насыпью, по которой проходила железная дорога, была устроена временная насыпь из песка и суглинка, объемом около 40 тыс. кубических метров, для переноса железнодорожных путей на период выполнения работ по строительству путепровода. Насыпь была укреплена шпунтовым ограждением.
Сейчас на сооружении № 18 начались работы по разборке существующей насыпи железной дороги. После того, как насыпь будет ликвидирована, на ее месте строители возведут мост, на который перенесут железнодорожные пути. Таким образом, путепровод сооружения № 18 будет выглядеть и иметь такую же функциональность, что и железнодорожный путепровод на острове Хортица, под которым проходит автодорога.
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