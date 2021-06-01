Снова с ПЦР-тестом: Турция ввела новые правила для въезда украинских туристов

РепортерUA 01 Июн 2021 - 16:15

Турция с 1 июня изменила карантинные правила, которые коснутся украинских туристов. При въезде в страну теперь снова действует требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста на COVID. Об этом сообщили в Офисе по вопросам культуры и туризма посольства Турции.

С 1 июня 2021 года въезжать на территорию Турцию можно при соблюдении одного из четырех условий. При себе необходимо иметь один из документов:

  • о вакцинации от COVID-19, которая завершена не позже чем за 14 дней до приезда в страну;

  • о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

  • негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не раньше 72 часов до приезда;

  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже 48 часов до приезда.

При этом транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Отметим, Турция вводила и отменяла требование наличия ПЦР-тестов для въезда в период пандемии несколько раз. Очередное упрощение правил въезда произошло этой весной: справку об отрицательном ПЦР-тесте отменяли с 15 мая для туристов из 16 стран мира, в число которых входила и Украина.

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