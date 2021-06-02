В пятницу состоится заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Глава государства утвердил повестку дня заседания СНБО, которая состоит из восьми вопросов. Их перечень был подан секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
«Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МИД заявили, что подготовили пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих Александра Лукашенко. Его передали на рассмотрение СНБО.