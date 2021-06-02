У побережья Шри-Ланки затонуло сгоревшее судно с химикатами: в регионе экокатастрофа. Фото

РепортерUA 02 Июн 2021 - 21:53

У западного побережья Шри-Ланки затонуло судно MV X-Press Pearl с десятками тонн химикатов, которое перед этим почти две недели горело. Тонны пластиковых гранул попали в богатые рыболовные воды страны. По прогнозам экологов, на восстановление региона уйдут десятки лет. Об этом сообщает Reuters.

Ранее правительство приостановило рыболовство на 80-километровом участке береговой линии острова, что повлияло на 5,6 тысяч рыбацких лодок, и сотни рыбаков были отправлены для очистки пострадавших пляжей.

Напомним, зарегистрированная в Сингапуре MV X-Press Pearl, перевозившая 1 486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты вместе с другими химикатами и косметикой, стояла на якоре у западного побережья Шри-Ланки, когда на борту произошел пожар после взрыва 20 мая.

«Корабль нанес смертельный удар нашей жизни. Мы не можем зайти в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь», - сказал Джошуа Энтони, глава регионального рыболовного союза.

Пожар и разлив химикатов уже нанесли огромный ущерб береговой линии Шри-Ланки, включая знаменитые туристические пляжи Негомбо и Калутара. Они покрылись гранулами из микропластика, которые используются для производства пакетов. А в океане заметили нефтяное пятно. Власти обеспокоены последствиями, которые может принести эта катастрофа.

Местные телеканалы показывают, как на берег стало выбрасывать мертвых рыб, черепах и других морских обитателей. Смесь химических веществ с морской водой может нанести серьезный ущерб морским видам, а пластик для них и вовсе смертельный. Это также приведет к уничтожению коралловых рифов, лагун и мангровых зарослей.

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