В Британии показали свадебное платье принцессы Дианы. Фото. Видео

РепортерUA 04 Июн 2021 - 12:05

На выставке Royal Style in the Making в Кенсингтонском дворце состоялась экспозиция подвенечного платься принцессы Дианы. Свадебный наряд супруги принца Уэльского - принца Чарльза показали публике впервые за четверть века. 

Как сообщает Корреспондент, событие проходит в преддверии 60-летия со дня рождения представительницы королевской семьи, которая трагически погибла в автокатастрофе 31 августа 1997.

Отмечается, что наряд богат тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом, а также шелковой тафтой с роскошными рукавами, бантами и кружевом Каррикмакросс. Дизайнерами платья в свое время стали Дэвил и Элизабет Эмануэль. Изначально наряд принадлежал королеве Марии - прабабушке принца Чарльза, за которого леди Ди вышла замуж 29 июля 1981 года.

Эксперты оценивают платье в 209 тысяч долларов. Выставка посвящена созданию нарядов для британской королевской семьи. Она продлится до начала 2022 года.

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