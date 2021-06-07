Сегодня в Запорожье рассмотрят меру пресечения Евгению Анисимову

РепортерUA 07 Июн 2021 - 11:24

Сегодня, 7 июня, в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу Евгения Анисимова, на котором рассмотрят ходатайство о продлении меры пресечения, поданное прокурором Якушевым Ю.С.

Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Жупанова И.Б., Дмитрюк О.В. В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения. 

Полный текст документа доступен ниже.

*Решение Антимонопольного комитета  

** Постановление Веховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ

*** Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий 

Аудиозапись, которая подтверждает причастность Ю.Комиссарова к публикации заказных материалов в СМИ

 

 

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