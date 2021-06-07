Сегодня в Запорожье рассмотрят меру пресечения Евгению Анисимову

Сегодня, 7 июня, в Шевченковском районном суде состоится судебное заседание по делу Евгения Анисимова, на котором рассмотрят ходатайство о продлении меры пресечения, поданное прокурором Якушевым Ю.С.
Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Жупанова И.Б., Дмитрюк О.В. В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения.
Полный текст документа доступен ниже.
*Решение Антимонопольного комитета
** Постановление Веховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ
*** Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий
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