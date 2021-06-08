Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Ддо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет «твердо отстаивать суверенитет Украины».
Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы.
В ОП сообщили, что в ходе разговора также поднимались темы безопасности на Донбассе и ситуации на украинской границе.
«Так называемое отведение российских войск - все лишь имитация», - отметил Зеленский.
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