Байден и Зеленский провели телефонный разговор

РепортерUA 08 Июн 2021 - 10:09

Президент США Ддо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет «твердо отстаивать суверенитет Украины».

Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы.

В ОП сообщили, что в ходе разговора также поднимались темы безопасности на Донбассе и ситуации на украинской границе. 

«Так называемое отведение российских войск - все лишь имитация», - отметил Зеленский.

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