В Запорожье заработал единственный в области линейный ускоритель. Фото

Сегодня, 9 июня, в Запорожском региональном противоопухолевом центре состоялся первый запуск единственного в области линейного ускорителя.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, на приобретение медицинского оборудования и строительство корпуса было потрачено около 150 млн грн. Были вложены средства государственного фонда регионального развития, бюджета общин, депутатских фондов.
Запланирована также установка второго ускорителя в данном медицинском учреждении. Как отметил директор медицинского учреждения Михаил Есаянц, при строительстве корпуса бункер был рассчитан на два ускорителя, поэтому уже не надо строить помещения, остается приобрести и установить оборудование.
- Три года мы шли к этому событию и так долго этого ждали. Уже проработаны шаги, решения и действия, чтобы приобрести второй ускоритель для полного цикла лечения. Это современное оборудование поможет спасать жизни людей. Такое оборудование есть даже не во всех европейских больницах, - отметил Михаил Есаянц.
Всего в Украине более миллиона онкобольных пациентов. Ежегодно заболевает около 140 тыс. украинцев. Всего в Украине работало 14 ускорителей, сегодня в Запорожье открыли 15-й.
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