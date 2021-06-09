В Запорожье заработал единственный в области линейный ускоритель. Фото

РепортерUA 09 Июн 2021 - 22:07

Сегодня, 9 июня, в Запорожском региональном противоопухолевом центре состоялся первый запуск единственного в области линейного ускорителя. 

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, на приобретение медицинского оборудования и строительство корпуса было потрачено около 150 млн грн. Были вложены средства государственного фонда регионального развития, бюджета общин, депутатских фондов.

Запланирована также установка второго ускорителя в данном медицинском учреждении.  Как отметил директор медицинского учреждения Михаил Есаянц, при строительстве корпуса бункер был рассчитан на два ускорителя, поэтому уже не надо строить помещения, остается приобрести и установить оборудование.

- Три года мы шли к этому событию и так долго этого ждали. Уже проработаны шаги, решения и действия, чтобы приобрести второй ускоритель для полного цикла лечения. Это современное оборудование поможет спасать жизни людей. Такое оборудование есть даже не во всех европейских больницах, - отметил Михаил Есаянц.

Всего в Украине более миллиона онкобольных пациентов. Ежегодно заболевает около 140 тыс. украинцев. Всего в Украине работало 14 ускорителей, сегодня в Запорожье открыли 15-й.

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