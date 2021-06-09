В Южной Корее здание рухнуло на остановку общественного транспорта: есть жертвы. Фото

В Южной Корее во время работ по сносу здание обрушилось на остановку общественного транспорта. В результате по меньшей мере девять человек погибли и восемь ранены. Об этом сообщает агентство Younhap.
Авария произошла в городе Кванджу. Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители.
Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.
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