В Запорожской области сошел оползень: женщину завалило грудой бетона. Видео

РепортерUA, видео РИА Мелитополь 10 Июн 2021 - 11:56

В Мелитополе произошел оползень, который привел к разрушению домов на ул. Пушкина. ЧП произошло вчера в то время, когда на город обрушился мощный ливень.

Хозяйка одного из домов чудом осталась живой, передает РИА Мелитополь.

В доме, где произошло происшествие, проживает четыре семьи. Пострадавшая Светлана не четко помнит события вчерашнего дня - очнулась, когда на ней уже лежали груды бетона и глины.

– Я ничего такого не слышала, был сильный дождь, и я пошла убрать цветы. Видно было, что вода изменила цвет – с примесью глины. И только успела цветы убрать, как меня привалило. Звала маму и очнулась уже, когда меня вытащили из под завала, - рассказывает пострадавшая и показывает, какие травмы она получила

От госпитализации пострадавшая отказалась по собственному желанию.

По словам жильцов пострадавших домов, трагедия произошла из-за соседа, который нарушил все строительные нормы, соорудил себе бетонный забор без укрепления, бассейн и другие конструкции. Под воздействием веса и вследствие подмыва, произошло смещение. 

После обвала на место вызвали сотрудников ГСЧС и скорую. Кто будет восстанавливать последствия разрушений, неизвестно. Но точно понятно, что самостоятельно справиться жильцам не под силу. 

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...