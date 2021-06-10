В Запорожской области сошел оползень: женщину завалило грудой бетона. Видео

В Мелитополе произошел оползень, который привел к разрушению домов на ул. Пушкина. ЧП произошло вчера в то время, когда на город обрушился мощный ливень.
Хозяйка одного из домов чудом осталась живой, передает РИА Мелитополь.
В доме, где произошло происшествие, проживает четыре семьи. Пострадавшая Светлана не четко помнит события вчерашнего дня - очнулась, когда на ней уже лежали груды бетона и глины.
– Я ничего такого не слышала, был сильный дождь, и я пошла убрать цветы. Видно было, что вода изменила цвет – с примесью глины. И только успела цветы убрать, как меня привалило. Звала маму и очнулась уже, когда меня вытащили из под завала, - рассказывает пострадавшая и показывает, какие травмы она получила
От госпитализации пострадавшая отказалась по собственному желанию.
По словам жильцов пострадавших домов, трагедия произошла из-за соседа, который нарушил все строительные нормы, соорудил себе бетонный забор без укрепления, бассейн и другие конструкции. Под воздействием веса и вследствие подмыва, произошло смещение.
После обвала на место вызвали сотрудников ГСЧС и скорую. Кто будет восстанавливать последствия разрушений, неизвестно. Но точно понятно, что самостоятельно справиться жильцам не под силу.
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