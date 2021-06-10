На суде по МН17 обнародовали новые переговоры о «Буке»

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 обнародовали новые переговоры боевиков. В этих разговорах упоминается российская установка «Бук», которая, по версии следствия, сбила самолет. Об этом в Twitter сообщила корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.
Версия об украинской «Сушке»
В частности, 17 июля 2014 года сразу после катастрофы в 16:48 обвиняемый Леонид Харченко позвонил главарю военной разведки «ДНР» Сергею Дубинскому и сообщил, что боевики сбили украинский истребитель «Сушку».
В 17:45 по телефону Дубинскому сообщают, что пытаются найти «черные ящики», а через несколько минут «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин спрашивает его о том, кто сбил малазийский Boeing. Дубинский отвечает, что якобы сбили «Сушку», а о пассажирском самолете ничего не знает.
В 18:44 Харченко звонит российскому боевику Олегу Пулатову и тот говорит, что он должен настаивать на том, что сбили украинский истребитель, который «до этого сбил китайский пассажирский самолет».
Через три часа после крушения созвонились Дубинский и Пулатов, который уже находился на месте катастрофы и заявил о том, что «Сушка» якобы сбила гражданский самолет, а боевики сбили якобы украинский самолет именно ракетой «Бук».
Практически сразу Дубинский звонит Гиркину и докладывает, что «Сушка» якобы сбила Boeing, но подчеркивает, что Украина все равно будет обвинять боевиков. Сразу же после этого он снова звонит Харченко и уточняет, есть ли свидетели того, что Boeing сбили не боевики. После этого они решают разрешить доступ к месту катастрофу людям из ОБСЕ.
Детали о российском «Буке»
Далее на суде представили записи разговоров Гиркина, в которых обсуждается смена места расположения «Бука», чтобы защитить его от украинского удара. В конечном итоге его возвращают в Россию. Боевики используют кодовые слова, называя зенитно-ракетную установку «игрушкой» или «коробкой».
В 20:30 Гиркин по телефону рассказывал Дубинскому о «Буке», который нужно отвезти на границу. Само слово «Бук» нигде не встречается, но в основном речь идет о «ящике», за которым «низкий мальчик» придет забрать его на границе. Еще через час Харченко докладывает, что «ящик» пропал после того, как он доехал до Снежного своим ходом.
Позже Харченко просил Пулатова связаться с экипажем «ящика» и спросить, куда они едут. Последний несколько раз безуспешно пытался связаться с ними. По данным следствия, в это время «Бук» еще находился недалеко от места запуска ракеты.
Несколько свидетелей заявили, что видели «Бук» после катастрофы MH17, в том числе возле супермаркета «Фуршет» в Снежном. Около 22:30 Дубинский пытался уточнить у Харченко, где находится «Бук» и тот подтверждает, что он в Снежном. Дубинский также просил назвать номер телефона водителя.
Далее свидетель S21 сообщил, что Харченко поручил ему сопровождать «Бук» на обратном пути в Россию от супермаркета «Фуршет». В самом «Буке» были три человека - двое военных и один в штатском. По словам свидетеля, это и был экипаж «Бука». По дороге свидетелю звонили несколько раз, в том числе от Гиркина по поводу маршрута. На следующее утро свидетель S21 услышал, что самолет сбили из ракетной установки, которую он сопровождал накануне вечером.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.