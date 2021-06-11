Фронтмен группы «СКАЙ» отправился на велосипеде в Запорожскую область. Фото

РепортерUA 11 Июн 2021 - 12:20

В рамках большого велопутешествия через всю Украину под названием «НЕалежний» фронтмен группы «СКАЙ» 12-14 июня посетит крупнейшие города Запорожской области - Бердянск, Мелитополь и Запорожье.

Индивидуальный велозаезд Олега Собчука, который стартовал 8 июня, пройдет по всей Украине и завершится в Чоп на Закарпатье. Расстояние 2 тыс. 151 км певец планирует преодолеть за 20 дней. За это время он посетит 18 крупных городов.

Целью этого проекта лидер группы «СКАЙ» видит популяризацию здорового образа жизни во время пандемии и привлечение внимания молодежи к проблемам алкоголя и наркотиков. В рамках велотура, Олег Собчук 12 июня посетит Бердянск, 13 июня - Мелитополь и 14 июня - Запорожье. В городах-остановках, будут проходить фан-встречи, пресс-конференции и уютные квартирники с хитами группы «СКАЙ».
 
В дружеской атмосфере под гитару зрители смогут послушать вживую любимые хиты и вдоволь пообщаться с Олегом Собчуком на интересные темы, в частности о концепции здорового образа жизни во время пандемии и получить ответы на вопросы.
 
Следить за путешествием можно будет во всех социальных сетях группы «СКАЙ» и Олега Собчука. Каждый украинец может поддержать Олега в дороге. Для этого нужно просто выложить видео, на котором вы занимаетесь спортом под любимую песню группы с отметкой аккаунтов JBL Ukraine и СКАЙ/SKAI и добавлением хештегов: #НЕзалежнийвелотур  #JBLзвукщотобіпідходить.
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