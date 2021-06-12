Фоторепортаж: на аэродроме «Широкое» проходит Открытый чемпионат Украины по вертолетному спорту

Сегодня, 12 июня, на аэродроме «Широкое» проходит Открытый чемпионат Украины по вертолетному спорту. К открытию чемпионата приурочен и мотопробег байкеров заводского клуба «Стальные соколы».
Генеральным спонсором чемпионата традиционно выступает предприятие АО «Мотор Сич», которое активно принимает участие в развитии вертолетного спорта в Украине. Программа чемпионата Украины полностью соответствует программе Чемпионата мира по вертолетному спорту и включает три упражнения, по которым разыгрывается личное и командное первенство: «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом».
Все упражнения содержат элементы поисково-спасательных операций и составлены таким образом, чтобы каждый экипаж в полной мере был способен показать свой профессионализм в пилотировании и взаимодействие в команде.
За победу в чемпионате Украины будут бороться 6 экипажей. Пилоты выступят на вертолетах Ми-2 с двигателями АИ-450, которые покажут свой высокий уровень мастерства.
Руководит организацией чемпионата Украины по вертолетному спорту директор авиакомпании «Мотор Сич» Костюк Игорь Николаевич. Возглавляет судейскую коллегию судья Международной категории Маслов Геннадий Евгеньевич, заместителем главного судьи назначена судья Международной категории Шмалько Юлия Григорьевна, главным секретарем соревнований – судья Международной категории Олейник Наталья Михайловна.
Судить чемпионат Украины по вертолетному спорту 2021 г. привлечены представители всеукраинской коллегии судей Украины по вертолетному спорту, которые прошли всеукраинский судейский семинар по вертолётному спорту.
Награждение победителей по упражнениям состоится завтра 13 июня 11.30-14.00.
Как прошел первый день чемпионата, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.