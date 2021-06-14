В Бердянске нашли 749 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 14 Июн 2021 - 10:11

В пятницу, 11 июня, во время проведения земляных работ на улице 130-й Стрелковой дивизии в Бердянске ремонтники обнаружили две минометные мины калибра 82 мм. На место выехали пиротехники АРЗ СП Запорожья и села Семеновка, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.

В течении двух следующих дней, 12-13 июня, специалисты ГСЧС при обследовании территории обнаружили и изъяли 749 взрывоопасных предметов, среди которых минометные мины калибра 50 мм и 82 мм, артснаряд калибра 45 мм, 50 мм, 76 мм и другие ВНП времен прошлых войн.

Все обнаруженные находки обезвредили в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности.

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