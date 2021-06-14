На Центральном пляже Запорожья утонул подросток: медики реанимировали его 50 минут

На Центральном пляже Запорожья вчера днем, 13 июня, утонул подросток. 14-летнего парня поздно вытащили из воды, вернуть к жизни подростка не удалось и медикам.
Как сообщил в Фейсбуке директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко, парня вытащили на берег взрослые, которые находились на пляже. Но уже было поздно - его легкие были полны воды.
«Да, была скорая, была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие....равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь», - написал Константин Малашенко.
Известно, что 14-летний парень утонул после того, как прыгнул с причала. В социальных сетях пишут, что друзья парня звали на помощь взрослых, но они подумали, что дети шутят. На месте происшествия работала бригада детской реанимации, сотрудники полиции.
Утонувший подросток учился в 9 классе 36-й школы.
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