На китайской АЭС повредились топливные стержни: уровень радиации повышен

В Китае на АЭС Тайшань из-за повреждения топливных стержней повышен уровень радиации. Об этом сообщает Global Times.
По информации Министерства охраны окружающей среды Китая, главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока стало то, что из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков произошло повреждение в небольшом количестве топливных стержней.
Отмечается, что в настоящее время фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах.
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