В Украине разоблачили хакерскую группировку, которая атаковала иностранные компании

Украинские правоохранители в ходе международной спецоперации, проведенной совместно с правоохранителями Республики Корея и США, разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространения вируса-шифровальщика, нанесшего иностранным компаниям ущерб на общую сумму около полумиллиарда долларов США. Об этом в среду, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком Clop четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.
В 2021 году группировка совершила атаку и зашифровали персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.
За дешифрование информации хакеры получали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших.
«Во время 24 обысков в Киеве и области по месту жительства шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около 58 тыс долларов США, 3000 Евро, более 1,5 млн. грн. наличных, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности», - говорится в сообщении.
Следственные действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
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