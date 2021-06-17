В Бердянске уже выпало осадков в полтора раза больше месячной нормы: Верховую косу затопило. Фото

По данным многолетних метеонаблюдений норма осадков июня в Бердянске составляет 46 мм. За 17 дней июня уже выпало 69,4 мм осадков, передает Бердянск24.
Как сообщили в гидрометеостанции «Бердянск», температура воздуха логично отстает от нормы. При среднем показателе первой декады июня в +20,7 градусов, в нынешнем году зафиксировали +19,2.
Кроме того, сегодня полностью затопило пляж на Верховой косе.
Напомним, в Кирилловке затопило Федотову косу. Порывы ветра достигают 28 м/с, поэтому в акватории Азовского моря разыгрался шторм. Море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.