СНБО вводит санкции против Фирташа и Фукса: результаты заседания

СНБО на заседании сегодня, 18 июня, принял решение о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом на брифинге по окончанию заседания сообщил глава Совета безопасности Алексей Данилов.
Как заявил Данилов, государству добровольно возвращены две лицензии на добычу газа, а несколько сомнительных лицензий аннулировали.
«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», - заявил Данилов.
Санкции против Фирташа введены из-за его титанового бизнеса в Крыму и поставки сырья в Россию, которые удалось отследить.
«Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», уточнил Данилов.
А Фукс, как показали проверки СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В отношении бизнесмена также введен полный пакет санкций.
Также СНБО решил продлить ряд санкций к физ- и юрлицам, которые применялись с 2018 года сроком на три года, в том числе против граждан России.
Также Данилов сообщил, что СНБО проведет дополнительную проверку трех лиц, которые попали в санкционный список «воров в законе» и «криминальных авторитетов».
«После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов», - сказал Данилов.
Также СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, совет продлил на три года персональные экономические санкции, введенные СНБО еще 21 июня 2018 года.
«21 июня 2018 года были СНБО приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенных в действие указом номер 176 от 2018 года. Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Это исключительно юридические и физические лица», - сообщил Данилов.
Он отметил, что санкции продлены в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в реестрах и «являются еще живыми».
«Потому что часть людей, которые находились под санкциями, умерли», - добавил Данилов.
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