Выбежала на дорогу за собакой: на запорожской трассе женщину сбили сразу два автомобиля. Фото

Водитель легковушки в темное время суток сбил женщину, которая выбежала на проезжую часть автодороги «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь» на территории Запорожского района. В результате ДТП она умерла в автомобиле скорой помощи. Ее личность устанавливается.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 18 июня в 22:05. На место происшествия выезжла следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи с расследованием преступлений в сфере транспорта, медики скорой помощи.
Установлено, что около 22 часов на автодороге «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь» на территории Запорожского района водитель автомобиля «Hyundai Coupe», 1991 года рождения сбил на неизвестную женщину (в возрасте около 25-30 лет), которая выбежала на проезжую часть вслед за собакой.
Правой частью кузова произошел наезд на пешехода, левой частью кузова на собаку. После этого женщина упала на встречную полосу движения, где ее сбил автомобиль «ЗАЗ 110206», под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадавшая умерла в карете скорой помощи. В настоящее время ее личность устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события или обладают информацией о погибшей женщине с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.