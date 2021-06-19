На проспекте в Запорожье столкнулись ВАЗ и «Мазда». Фото

РепортерUA 19 Июн 2021 - 20:12

Сегодня вечером, 19 июня, на проспекте Собороном в Запорожье произошла авария. Столкнулись два автомобиля ВАЗ 21099 и «Мазда».

Авария случилась в районе остановки общественного транспорта «ул. Мира». По словам очевидцев, на место вызывали медиков скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Автомобиль «Мазда» эвакуируют. Номерные знаки сзади отсутствуют.

В полиции обещают сообщить подробности происшествия немного позже.

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