На проспекте в Запорожье столкнулись ВАЗ и «Мазда». Фото

Сегодня вечером, 19 июня, на проспекте Собороном в Запорожье произошла авария. Столкнулись два автомобиля ВАЗ 21099 и «Мазда».
Авария случилась в районе остановки общественного транспорта «ул. Мира». По словам очевидцев, на место вызывали медиков скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Автомобиль «Мазда» эвакуируют. Номерные знаки сзади отсутствуют.
В полиции обещают сообщить подробности происшествия немного позже.
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