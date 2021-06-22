Продавали бронежилеты, каски и спальные мешки: в Запорожье двое военнослужащих 55-й артбригады попались на краже со склада. Фото

В Запорожье задержали военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады, которые совершали кражи со склада воинской части и сбывали своим же бронежилеты, каски и спальные мешки.
Как сообщили в пресс-службе ГБР, расположенного в Мелитополе, «на горячем» правоохранители поймали двоих военнослужащих в момент передачи очередной партии имущества непосредственно в помещении склада воинской части. Краденое сбывали среди военнослужащих и других лиц.
Следователи ГБР задокументировали факт продажи военного имущества на сумму свыше 40 тысяч гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в похищении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины), и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.