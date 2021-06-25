В Запорожье спасли девушку, которая наглоталась таблеток и заперлась в квартире. Видео

Запорожские патрульные получили вызов о том, что девушка напилась таблеток, чтобы свести счеты с жизнью. В полицию позвонил ее молодой человек и рассказал, что девушка заперлась в квартире и ей становится все хуже.
Данный случай произошел в одном из домов на проспекте Соборном. На место происшествия выехала наряд патрульной полиции. Инспекторы вызвали скорую помощь и сняли защитную сетку с окна, чтобы попасть в квартиру. Молодой человек, тем временем, разбил стекло в окне и сильно поранил ногу.
Полицейские наложили жгут, чтобы остановить кровотечение, вызвали ещё одну бригаду медиков.
После чего, патрульные таки попали в квартиру, где находилась девушка. Они следили за тем, чтобы она находилась в сознании до приезда медиков. Обоих пострадавших передали медицинским сотрудникам.
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