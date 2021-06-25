Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11

РепортерUA, видео Windows 25 Июн 2021 - 12:53

Microsoft официально представила операционную систему Windows 11. Презентация крупнейшего обновления за последнее десятилетие состоялась во время специального онлайн-мероприятия 23 июня.

Одно из самых заметных визуальных изменений ОС − перемещение меню Пуск в центр нижнего бара. Также исчезли живые плитки и иначе нарисована панель задач.

Изменились многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. 

У пользователей появилась возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана.

В Windows 11 много внимания уделили работе с тач-дисплеем: изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше.

Крупным нововведением стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую.

Как ожидается, пользователи начнут получать обновление с Windows 11 в ближайшие месяцы.

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