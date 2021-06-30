Между двумя городами Словакии пролетел автомобиль-трансформер. Видео

Прототип летающей машины AirCar компании Klein Vision успешно завершил 35-минутный полет между аэропортами городов Нитры и Братиславы в Словакии. Об этом пишет BBC.
Руководил машиной ее создатель Стефан Кляйн. Авто разогналось в воздухе до 170 км/час. Это - гибридный автомобиль-самолет. Он оборудован двигателем BMW и работает на бензине. На данный момент трансформер уже пробыл в воздухе 40 часов.
В AirCar вмещается двое людей общим весом до 200 кг. Взлетать и приземляться вертикально трансформер не умет. Это возможно только на взлетно-посадочной полосе.
На создание прототипа ушло около двух лет и менее чем два миллиона евро.
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