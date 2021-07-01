В Лос-Анджелесе взорвался грузовик саперов: пострадали 16 человек. Фото. Видео

В Лос-Анджелесе во время изъятия нелегальных пиротехнических материалов для фейерверков произошел взрыв. В результате пострадали по меньшей мере 16 человек, включая полицейских, пишет Los Angeles Times.
Взрывной волной были повреждены близлежащие здания, а также транспортное средство, где находилось более двух тонн пиротехники.
«В качестве меры предосторожности часть материалов была помещена в трейлер нашей саперной группы. В настоящее время неизвестно, что вызвало взрыв», - заявил представитель полицейского департамента Лос-Анджелеса.
Пострадавшие были госпитализированы. Жителей окрестных домов эвакуировали.
По подозрению в неосторожном хранении взрывных устройств задержан один человек.
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