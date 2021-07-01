В Авдеевке боевики обстреляли частный сектор. Фото

На Донбассе сепаратисты обстреляли частный сектор Авдеевки из видов вооружения, запрещенных минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 1 июля.
Сепаратисты обстреляли жилой район из 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм. В результате минами и снарядами повреждены дома и участки - один из домов уничтожен пожаром.
О нарушении режима прекращения огня украинская сторона в Совместном центре контроля и координации проинформировала СММ ОБСЕ.
Кроме того, под Широкино один украинский военный получил осколочные ранения в результате обстрела сепаратистами украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, передает оперативно-тактические группировки Восток.
После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.
Теперь на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.