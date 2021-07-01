В Авдеевке боевики обстреляли частный сектор. Фото

РепортерUA, фото facebook.com/pressjfo.news 01 Июл 2021 - 15:59

На Донбассе сепаратисты обстреляли частный сектор Авдеевки из видов вооружения, запрещенных минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 1 июля.

Сепаратисты обстреляли жилой район из 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм. В результате минами и снарядами повреждены дома и участки - один из домов уничтожен пожаром.

О нарушении режима прекращения огня украинская сторона в Совместном центре контроля и координации проинформировала СММ ОБСЕ.

Кроме того, под Широкино один украинский военный получил осколочные ранения в результате обстрела сепаратистами украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, передает оперативно-тактические группировки Восток.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

Теперь на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/2639065.jpeg
public://uploads/photos/2639066.jpeg
public://uploads/photos/2639067.jpeg
public://uploads/photos/2639068.jpeg

public://uploads/photos/2639069.jpeg
public://uploads/photos/2639070.jpeg
public://uploads/photos/2639071.jpeg
public://uploads/photos/2639072.jpeg
public://uploads/photos/2639073.jpeg
public://uploads/photos/2639074.jpeg
public://uploads/photos/2639075.jpeg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...