Как запорожцы болели за сборную Украины. Фоторепортаж с фан-зоны

РепортерUA 04 Июл 2021 - 11:37

Вчера, 3 июля, тысячи запорожцев собрались на фанз-зоне, которую организовали на стадионе «Славутич-Арена». В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины встретилась со сборной Англии.

Вход был бесплатным. Представители областной власти анонсировали, что это будет самая большая фан-зона в Украине, которая сможет принять около 5 тысяч зрителей. В результате на стадион пришли около 6 тысяч людей. Болельщикам пришлось сидеть на лестницах между секторами или возле ограждения.

Экран размером 10х5 метров расположили прямо на поле. Правопорядок на стадионе обеспечивали сотрудники полции и нацгвардейцы. 

Во время матча запорожцы хором спели гимн Украины. Напомним, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.

Как фанаты болели на трибунах в Запорожье, смотрите в нашем фоторепортаже.

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