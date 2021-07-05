В Украине зарегистрировали вакцину Johnson&Johnson

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава.
«Janssen – это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы», – говорится в сообщении.
Вакцину разрешили к экстренному применению Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Евросоюз, Швейцария, Канада и многие другие страны.
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