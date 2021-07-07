В Кирилловке 22-летнего парня убило током: он работал на водном аттракционе

В Кириловке произошло ЧП. Возле центрального пляжа от удара током умер 22-летний парень из Кривого Рога.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ Украины в Запорожской области, данный случай произошел вчера, 6 июля. Установлено, что парень неофициально работал и обслуживал надувной комплекс «Горка», который установлен на пляже в пгт Кирилловка. При обслуживании этого комплекса его поразило электрическим током. Медики «скорой» оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но он скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, который установлен на побережье моря.
Санкция вышеназванной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового».
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