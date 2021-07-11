Сегодня в космос отправляется первый турист: онлайн-трансляция

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, совершит свой первый космический полет. Это будет первый туристический полет в космос.
Вместе с ним на борту корабля Unity 22 компании Virgin Galactic полетят главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда. Управлять самолетом будут опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.
Запуск корабля Unity 22 состоится сегодня в 16:00 из космопорта «Америка» в Нью-Мексико. Запуск будет транслировать компания Virgin Galactic на платформе YouTube и в социальных сетях.
Онлайн-трансляцию можно посмотреть и на нашем сайте:
Ракетоплан Virgin Galactic поднимется в небо из космопорта «Америка» вместе с самолетом-носителем, внутри которого будут находиться Брэнсон и другие туристы. Когда ракетоплан достигнет необходимой высоты, самолет-носитель отсоединится от него и с помощью собственного двигателя поднимется на высоту 80 километров.
В общем весь полет продлится около 2,5 часа, а в состоянии невесомости экипаж будет находиться всего 5-6 минут. После выхода на заданную высоту, самолет-носитель самостоятельно вернется на Землю и приземлится в космопорту.
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