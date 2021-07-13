В Иране горела больница для пациентов с коронавирусом: погибли 114 человек. Фото

РепортерUA, фото EPA/UPG 13 Июл 2021 - 18:51

В Ираке число погибших в результате пожара в городе Эн-Насирия в больнице для пациентов с коронавирусом достигло 114. Происшествие случилось 12 июля, сообщает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что в настоящее время идет процесс опознания тел погибших, который затрудняется тем, что они сильно обгорели.

Расследование обстоятельств случившегося осложняется повреждением всех камер видеонаблюдения, работавших в медучреждении в момент пожара.

В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке.

В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств трагедии.

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