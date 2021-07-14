Сессия Запорожского городского совета, назначенная на 14 июля, не состоялась. Фото

Сегодня, 14 июля, по инициативе депутатов 5 фракций была созвана сессия Запорожского городского совета.
Юридический департамент мэрии заявил о том, что данная сессия незаконна в связи с тем, что городской голова Владимир Буряк сейчас находится на больничном и ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля.
«При отсутствии городского головы можно созвать сессию только в двух случаях. Если городской голова уклоняется от ее созыва, не хочет ее созывать по инициативе депутатов, либо не созывает ее в установленные сроки, а также в случае, если одновременно свободны должности городского головы и секретаря городского совета. Только при таких условиях депутаты могут самостоятельно созвать сессию, другого закон не предусматривает. Закон не позволяет расширить перечень оснований, по которым можно созвать сессию без городского головы. Таким образом то, что пытается сделать группа депутатов - ничто иное как незаконное действие, попытка созвать сессию в нарушение закона», - заявил директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломынога.
По этому поводу было направлено заявление в Запорожское районное управление ГУНП в области.
Однако, по мнению депутатов, согласно Закона Украины «О местном самоуправлении» они имеют право созывать сессии по предложению не менее трети от общего числа депутатского корпуса.
Перед началом заседания в сессионный зал пришли представители общественности, которые заявили, что считают сессию незаконной и не допустят ее проведения.
Депутаты, в свою очередь, обратились к правоохранителям по поводу блокирования проведения сессии, так как считают ее правомочной.
На место выехала группа оперативного реагирования Нацполиции, которая составила протокол по факту создавшейся ситуации.