Запорожская полиция начала досудебное расследование по факту препятствования депутатской деятельности. Видео

Сегодня, 14 июля, сотрудники Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области, совместно со спецназовцами и сотрудниками Нацгвардии, осуществляют охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении внеочередной сессии Запорожского городского совета. С целью недопущения и пресечения правонарушений было задействовано более 150 правоохранителей.
В отдел полиции № 1 Запорожского районного управления с заявлением о преступлении обратилась председатель одной из депутатских фракций. Она сообщила, что в зале заседаний присутствуют неизвестные лица, которые препятствует проведению мероприятий, связанных с депутатской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время досудебного расследования действиям виновных лиц будет дана правовая квалификация.