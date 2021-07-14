Запорожская полиция начала досудебное расследование по факту препятствования депутатской деятельности. Видео

РепортерUA 14 Июл 2021 - 16:36

Сегодня, 14 июля, сотрудники Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области, совместно со спецназовцами и сотрудниками Нацгвардии, осуществляют охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении внеочередной сессии Запорожского городского совета. С целью недопущения и пресечения правонарушений было задействовано более 150 правоохранителей.

В отдел полиции № 1 Запорожского районного управления с заявлением о преступлении обратилась председатель одной из депутатских фракций. Она сообщила, что в зале заседаний присутствуют неизвестные лица, которые препятствует проведению мероприятий, связанных с депутатской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время досудебного расследования действиям виновных лиц будет дана правовая квалификация.

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