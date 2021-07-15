Европейский суд подтвердил ограничения для «Северного потока-1»

РепортерUA 15 Июл 2021 - 12:28

Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений Nord Stream-1 быть не должно. Об этом сообщает журналист Рикард Джозвяк в Twitter.

«Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня», - написал он.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 года. Он связал «Северный поток» с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского «Газпрома» к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК «Нафтогаз Украины» и польский нефтегазовый оператор PGNiG.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...