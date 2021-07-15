Европейский суд подтвердил ограничения для «Северного потока-1»

Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений Nord Stream-1 быть не должно. Об этом сообщает журналист Рикард Джозвяк в Twitter.
«Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня», - написал он.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 года. Он связал «Северный поток» с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского «Газпрома» к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК «Нафтогаз Украины» и польский нефтегазовый оператор PGNiG.
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