В Запорожье на взятке в размере 45 тыс. грн задержали главу ОТГ. Фото

В Запорожье разоблачили на взятке председателя одной из объединенных территориальных общин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Чиновник требовал 45 тыс. грн неправомерной выгоды от предпринимателя за «решение» земельного вопроса, а именно: изменение целевого назначения одного из земельных участков для его дальнейшей передачи в частную собственность для размещения автозаправочной станции.
Сегодня, 15 июля, полицейские задержали председателя ОТГ в одном из кафе Запорожья. У злоумышленника изъяты средства, которые он получил в качестве взятки.
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
За вымогательство и получение неправомерной выгоды предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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