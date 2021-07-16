В коттеджном городке Мелитополя произошел пожар: не исключается версия поджога. Видео

В Мелитополе вчера, 15 июля, загорелся двухэтажный дом по улице Кизиярской. Пожар произошел в коттеджном городке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, по указанному адресу прибыли руководство областной полиции, сотрудники районного управления полиции, передвижная криминалистическая лаборатория ГУНП в Запорожской области, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия. На месте дежурили медики.
Правоохранители устанавливают, есть ли пострадавшие в результате пожара. Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Следствием рассматриваются несколько причин пожара, среди которых короткое замыкание, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Не исключается и версия поджога. Осмотр места происшествия продолжается.
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