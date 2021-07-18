В Сумской области напали на украинских пограничников

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения, сообщает сайт МВД.
«Своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, охрана государственной границы осуществляется усиленно. Кроме того, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.
Представитель службы Андрей Демченко рассказал, что нападющие при себе оружия не имели.
«Нападавшие нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие было найдено и возвращено... Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь», - сообщил Демченко.
По словам представителя ГПСУ, нападавшие выбросили захваченное оружие недалеко от места инцидента, там его и нашли правоохранители. Нападавших ищут.
ейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статьям 262 и 345 УК Украины, то есть присвоение огнестрельного оружия и насилие в отношении работника правоохранительного органа.
«Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет», - добавили в пограничной службе.
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