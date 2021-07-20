Безос отправляется в космос: трансляция

Сегодня суборбитальная ракета-«прыгун» New Shepard впервые в истории компании Blue Origin выводит на космическую высоту капсулу с людьми. В составе экипажа самый богатый человек мира Джефф Безос. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на трансляцию на сайте BlueOrigin.com.
Ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до точки апогея, после чего начнут свободное падение и совершат посадки.
У пассажиров будет около 4 минуты невесомости, во время полета они испытают перегрузку в 3 g, а при посадке - 5,5 g.
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