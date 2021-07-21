В Запорожье тренер по акробатике распространял порнографию с участием детей. Видео

В Запорожье задержаи спортивного тренера, который изготавливал и распространял в DarkNet контент с участием своих подопечных. Злоумышленнику объявили подозрение. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Он сообщил родителям своих воспитанников о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие.
Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков. В дальнейшем изготовленный контент он распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли. От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.
В доме тренера работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.