В Запорожье тренер по акробатике распространял порнографию с участием детей. Видео

РепортерUA 21 Июл 2021 - 11:33

В Запорожье задержаи спортивного тренера, который изготавливал и распространял в DarkNet контент с участием своих подопечных. Злоумышленнику объявили подозрение. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Он сообщил родителям своих воспитанников о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие.

Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков. В дальнейшем изготовленный контент он распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли. От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.
 
В доме тренера работники полиции провели обыск и изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.
 
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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