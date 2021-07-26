В Мелитополе водолазы во время поиска утонувшего мужчины нашли еще одно тело

РепортерUA 26 Июл 2021 - 10:12

В субботу, 24 июля, в Мелитополе в местном озере утонул мужчина. Он ушел купаться и исчез под водой, сообщает РепортерUA со ссылкой на ГСЧС региона.

На месте работали водолазы. Во время поиска пропавшего мужчины они нашли поблизости еще одно тело. Позже был найден погибший мужчина.

Оба тела были доставлены на берег и переданы сотрудникам правоохранительных органов для поведения судмедэкспертизы. Личные данные погибших устанавливаются.

По факту происшествия ведется расследование. От ГСЧС привлекались шесть спасателей и две единицы техники.

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