В Херсонской области выявили плантацию конопли на 300 млн грн. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео полиции 26 Июл 2021 - 15:56

В Херсонской области на территории Чаплинской территориальной общины правоохранители разоблачили посев конопли площадью в один гектар. Стоимость обнаруженных наркосодержащих растений составляет более 300 миллионов гривен, пишет пресс-служба МВД.

Как сообщает РепортерUA, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Они тщательно обрабатывались против сорняков.

Известно, что правоохранители изъяли с плантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

По информации правоохранителей, в изоляторе временного содержания находятся четыре участника группы, причастных к выращиванию конопли. Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации конопли. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК. Продолжаются следственные действия.

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