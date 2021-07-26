В Херсонской области выявили плантацию конопли на 300 млн грн. Фото. Видео

В Херсонской области на территории Чаплинской территориальной общины правоохранители разоблачили посев конопли площадью в один гектар. Стоимость обнаруженных наркосодержащих растений составляет более 300 миллионов гривен, пишет пресс-служба МВД.
Как сообщает РепортерUA, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Они тщательно обрабатывались против сорняков.
Известно, что правоохранители изъяли с плантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.
По информации правоохранителей, в изоляторе временного содержания находятся четыре участника группы, причастных к выращиванию конопли. Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации конопли. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК. Продолжаются следственные действия.
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