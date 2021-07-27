Руководителя карьера в Запорожской области будут судить за незаконную добычу гранита на 1 млрд грн. Фото

РепортерUA, фото прокуратуры 27 Июл 2021 - 16:12

В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя правления одного из акционерных обществ Запорожья по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, пишет РепортерUA.

Незаконную добычу гранита производили путем взрыва и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, руководитель указанного предприятия с сентября по декабрь 2018 года при отсутствии соответствующих разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита путем проведения массовых взрывов на Передаточнинском месторождении, в результате которых было незаконно добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения. Их стоимость оценивается в сумму более 1 млрд грн.

Вместе с тем, указанное лицо внесло в официальную отчетность за 2018 год заведомо ложные сведения о непроведении добычи полезных ископаемых.

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