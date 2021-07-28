В Ивано-Франковской области спортивный самолет упал на дом: погибли четыре человека. Фото. Видео

В Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом. Погибли четыре человека, сообщает ГСЧС в среду, 28 июля, пишет РепортерUA.
Указано, что инцидент произошел сегодня около 13:40 возле села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал на частный жилой дом с последующим горением.
В 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ГСЧС.
При этом пока нет данных о том, есть ли среди жертв жильцы дома.
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