Средства собраны: в Запорожье готовят помещение под мастерскую по переработке пластика. Фото

Сегодня, 1 августа, в Запорожье в помещении будущей мастерской «PlasticOn», о которой РепортерUA писал ранее, состоялось «destroy party». Ее цель - освободить помещение от лишнего и подготовить его к ремонтным работам.
Как сообщает наш корреспондент, краудфандинговая компания по сбору средств на открытие мастерской продлилась с 11 мая по 11 июля. За 60 дней удалось собрать более 72 тыс. грн, что на 12 тыс. больше, чем ожидалось. Проект поддержали 160 благотворителей из Запорожья и других регионов Украины.
Как сообщила глава «Zero waste ZP» Ирина Щетинина, деньги поступили на счета организации, и уже можно начинать ремонтные работы в помещении.
- Но начать их нельзя, потому что пока что наше пространство захламлено. Поэтому мы позвали друзей, подписчиков, волонтеров, общественные организации и общественных активистов для того, чтобы они помогли нам. Наша команда не такая большая, как нам хотелось бы. Но у нас есть наши друзья, на которых можно положиться, - отметила Ирина Щетинина.
На «destroy party» присутствовали около 20 человек, преимущественно подписчики, которые отозвались на просьбу организации.
- Когда мы очистим помещение, мы отремонтируем его, установим технику, и будем понемногу его осваивать. Тут будет находиться оборудование для переработки пластика. Сначала это будут шредер и экструдер для переплавки пластика, с помощью которого мы будем уже крафтовым методом производить разнообразные изделия: корзины, горшки, кашпо для цветов и прочее, - рассказала экоактивистка.
- Экоактивистка об открытии мастерской «PlasticOn»: Наша миссия – приобщить запорожцев к осознанному потреблению. Фото
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