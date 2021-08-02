В Запорожье на Металлургов горит крыша многоэтажного жилого дома. Видео

РепортерUA, видео its_zp 02 Авг 2021 - 23:19

Сегодня, 2 августа, в Запорожье на проспекте Металлургов горит четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Это Запорожье, пишет РепортерUA.

Очевидцы сообщают, что днем крыша дома ремонтировалась. В вечером, прежде чем крыша загорелась, был слышен взрыв.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 22:30 пострадавших в результате пожара нет.

Подробности происшествия ожидайте завтра на РепортерUA.

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