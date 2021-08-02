В Запорожье на Металлургов горит крыша многоэтажного жилого дома. Видео

Сегодня, 2 августа, в Запорожье на проспекте Металлургов горит четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Это Запорожье, пишет РепортерUA.
Очевидцы сообщают, что днем крыша дома ремонтировалась. В вечером, прежде чем крыша загорелась, был слышен взрыв.
В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 22:30 пострадавших в результате пожара нет.
Подробности происшествия ожидайте завтра на РепортерUA.
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